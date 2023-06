Lite tra giovani nel Casertano | 18enne ucciso a coltellate

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnatra neo-maggiorenni degenerata in tragedia a Casal di Principe, dove unè statocon almeno ottoin piazza Villa. È accaduto nella notte. La giovane vittima, che aveva compiuto 18 anni a gennaio, è stata condotta ormai moribonda dagli amici alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove è deceduta. Ci sono già dei sospettati, e le indagini sono realizzate dai carabinieri della Compagnia di Casal di Principe con il coordinamento della Procura di Napoli Nord. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Morto ragazzo di 18 anni L'accoltellamento è avvenuto nella notte in piazza Villa durante una lite tra coetanei. La vittima è stata colpita da almeno otto fendenti. Dopo l'aggressione il giovane è stato portato alla clinica Pineta Grande. 'Abbiamo avuto una lite, perché mi doveva una trentina di euro' avrebbe dichiarato. Nelle ultime ore è spuntata una nuova ipotesi, quella di una lite per un debito di 30 - 40 euro. Gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza sulla natura dei rapporti tra i due.

