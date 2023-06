L' intelligenza artificiale spaventa sulla produzione di fake news | lo studio inquietante

(Di venerdì 30 giugno 2023) Un modello di, chiamato GPT-3, è in grado di diffondere disinformazione in modo più credibile degli esseri umani. Lo dimostra unodell'University of Zurich, pubblicato su Science Advances. L'sta cambiando il modo in cui creiamo e valutiamo le informazioni, e questo avviene durante un'infodemia che ha avuto effetti drammaticisalute globale. Gli scienziati, nella ricerca, hanno analizzato se gli individui erano in grado di distinguere la disinformazione da informazioni accurate, strutturate sotto forma di tweet, e di determinare se un tweet era organico o sintetico, cioè, scritto da un utente di Twitter o dal modello diGPT-3. I risultati dimostrano che GPT-3 è ...

Nasce a Torino la startup Clearbox Ai. Neanche l'può sfuggire alla peste del XXI secolo C'è tutto un mondo un po' fighetto che ruota intorno alle startup e al mito della Silicon Valley . A sentire loro, in un certo periodo, ...Il navigatore genovese è tornato a vivere al Village Live Park dell'Ocean Race di Genova grazie all'ed ha risposto in tempo reale alle domande dei cittadini. Anche il sindaco ...Il futuro del cinema, della musica e dell'arte alla luce dello sviluppo dell', sarà al centro del dibattito all'Ischia Global Film & Music Festival, 21/a edizione dal 9 al 16 luglio. Ad inaugurare il forum sulle realtà che in qualche modo ...

Arnold Schwarzenegger: sull'Intelligenza Artificiale, Terminator di James Cameron aveva previsto tutto BadTaste.it Cinema

Opinioni, esperienze, conoscenza e prospettive degli italiani in merito a metaverso, realtà immersive e intelligenza artificiale ...