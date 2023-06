(Di venerdì 30 giugno 2023) L'Pce , il personal consumption expenditure che la Fed Usa come uno dei principali indicatori delle pressioni sui prezzi, è salita indel 4,6%, meno del 4,7% ...

Il PCE price index core , una misura dell', evidenzia una variazione positiva dello 0,3% su mese (+0,4% il mese precedente) e del 4,6% su anno (+4,7% il mese precedente), poco distanti ...L'misurata dall'indice Pce , il personal consumption expenditure che la Fedcome uno dei principali indicatori delle pressioni sui prezzi, è salita in maggio del 4,6%, meno del 4,7% ...... organizzato dalla Banca Centrale Europea (BCE), ed il Simposio di Jackson Hole neglipromosso ...strutturali tra i paesi dell'Eurozona non siano così importanti da determinare tassi di...

L'inflazione Usa misurata dall'indice Pce sale al 4,6% a maggio - Ultima Ora Agenzia ANSA

L'inflazione misurata dall'indice Pce , il personal consumption expenditure che la Fed Usa come uno dei principali indicatori delle pressioni sui prezzi, è salita in maggio del 4,6%, meno del 4,7% att ...Il film esce in streaming a luglio e racconta una improbabile storia di successo che ha a che fare con peluche e bolle speculative ...