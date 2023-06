“Libri in Osteria” a Frascati | il calendario completo della rassegna libraria

(Di venerdì 30 giugno 2023) Nel Comune di, torna ladi “in”. Arrivata alla terza edizione, la manifestazione culturale promette di presentare tantie soprattutto ospiti nel Comune dei Castelli Romani. La, ideata e curata dalla giornalista Emanuela Bruni, punta a promuovere gli autori provenienti dalla piccola e media editoria, oltre alla lettura delle tradizioni locali. Torna “in” aMangiare nelle osterie di, accompagnati dai grandi autoriletteratura europea. L’evento pensato e messo in atto da Emanuela Bruni guarda in questa direzione, creando un’occasione per mangiare i buonissimi piatti ...

Indice dei contenuti 2molto intriganti da leggere Vite immaginarie 2molto intriganti ... Non una semplice, ma un posto dove i clienti possono chiedere ai proprietari di scovare la ...Non casualmente sottotitolava il suo ultimo libro L'della memoria (Mazzanti" ML meta liber) "dodici racconti di una Venezia perduta". Una Venezia perduta "ma anca no ". Mi ...Così Antonella Ricci e Vinod Sookar amano definire la loro Ricci, in cui orecchiette, ... E dopo il pranzo, qui potrete rilassarvi tra giornali, riviste ea tema food. Dove: via Dolomiti 1.

Arriva la terza edizione di «Libri in osteria»: il programma completo con tutte le date e gli ospiti presenti ilmessaggero.it

Da Goethe a Neruda, sui tavoli delle osterie frascatani accanto a un buon bicchiere di vino si sono intessuti trame e versi, racconti e cronache per secoli. Nata quasi per gioco dopo il ...Ripartono, con quattro interessanti appuntamenti, gli aperitivi letterari nel cortile che la Biblioteca G. Monticone condivide con Enoteca e Osteria dei ...