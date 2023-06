Libero spara | Bianca Berlinguer a Mediaset! La voce girata ieri sui siti | senza conferme né smentite

(Di venerdì 30 giugno 2023)trasloca a Mediaset? Oggi, 30 giugno, il giornalel’indiscrezione in prima pagina. MentreLa Stampa parlava del malcontento della conduttrice per la programmazione al martedì sera. E di un’interrogazione di Italia Viva sui presunti compensi di Alessandro Orsini (che ha sempre smentito) per partecipare alla trasmissione Rai. Il tutto accade a una settimana dalla presentazione dei palinsesti. Secondol’approdo del volto storico di Raitre alla corte di Pier Silvio Berlusconi rappresenterebbe la più grande apertura a sinistra del Biscione negli ultimi anni. Un avvenimento paragonabile a quello di Michele Santoro negli anni Novanta. E proprio Santoro potrebbe essere ben accolto oggi a Mediaset. Il palinsesto Dove già lavora la sorella di ...

Bianca Berlinguer trasloca a Mediaset Oggi, 30 giugno, il giornalel'indiscrezione in prima pagina. Mentre ieri La Stampa parlava del malcontento della conduttrice per la programmazione al martedì sera. E di un'interrogazione di Italia Viva sui presunti ...dalla finestra ai passanti con una carabina ad aria compressa e colpisce un quindicenne: l'... Si tratta di un uomo di 36 anni, del posto, disoccupato, denunciato a piededai carabinieri di ......dei giorni di spettacolo alle ore 11 al Giardino del Festival di Via Brignone 40 (ingresso) ... ← Perugia,col fucile ad aria compressa: ferito 15enne. Denunciato 36enne Conferenza ...

Libero spara: Bianca Berlinguer a Mediaset! La voce girata ieri sui ... Open

L'uomo, un 36enne disoccupato di Perugia, è stato denunciato a piede libero per lesioni aggravate. Il ragazzo guarirà in 10 giorni Silvio Berlusconi non ce l’ha fatta: voleva essere immortale, poi si ...Spara dalla finestra ai passanti con una carabina ad aria compressa e colpisce in quindicenne: l'uomo è stato denunciato e il ragazzo è rimasto lievemente ferito. E' successo a Perugia. (ANSA) ...