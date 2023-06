L' Europeo Under 21 non è un test utile per capire la salute dei movimenti calcistici

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 30 giugno 2023) Georgia-Israele, Inghilterra-Portogallo, Spagna-Svizzera, Francia-Ucraina. Eccole qui, messe in fila, le otto nazionali21 più forti d’Europa, quelle che si giocheranno non soltanto il titolo, ma anche i pass per Parigi 2024. Se da un lato l’Italia continua a struggersi per un rendimento allarmante (ultima vittoria nel 2004, una sola finale in 19 anni persa malamente contro la Spagna nel 2013), dall’altro bisogna inevitabilmente registrare come all’appello manchi buona parte dell’aristocrazia calcistica del Vecchio Continente: la Germania, che due anni fa vinse il titolo, ha rimediato la miseria di un punto nel suo girone; Olanda e Belgio sono finite alle spalle di Georgia e Portogallo; la Croazia è stata materasso del Gruppo B insieme alla Romania. L’analisi, però, non può appiattirsi solamente sul risultato: sono giorni, settimane, in ...