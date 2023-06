Charlesspiega così la suagiornata nelle qualifiche del Gp d'Austria che lo ha visto sfiorare la pole position. "Sono riuscito a mettere insieme tutto quello che volevo - ha aggiunto ...A soli 48 millesimi da una pole position che manca da Baku, ma che permetterà a Charlesdi andare all'attacco quantomeno del podio in vista della gara di domenica. Guarda anche GP Austria GP Austria, le foto delle qualifiche del venerdì Grazie a tutte le persone in fabbrica ...SPIELBERG (AUSTRIA) " Le Ferrari die Sainz confermano quanto di buono fatto vedere alle prove libere, e chiudono anche le ... Ma le rosse hanno dimostrato unpasso. Più indietro Hamilton,...

Leclerc: "Grande passo avanti, ringrazio il team per gli aggiornamenti" Autosprint.it

Leclerc, pur sottolineando che quello che conta davvero è il risultato in gara, ha parlato di passi avanti per la SF-23, arrivati grazie anche allo sforzo fatto in fabbrica per anticipare i pezzi ..."Bella sensazione avere delle qualifiche pulite e tornare di nuovo in prima fila. Le mie sensazioni sono andate migliorando nelle ultime due gare. Poi in Q1 e Q2 ho cercato di costruire il giro da far ...