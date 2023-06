Lecce | UFFICIALE l’acquisto di Pongracic a titolo definitivo

(Di venerdì 30 giugno 2023) Ilha acquistato ufficialmente Marindal Wolfsburg a. Ecco il comunicato giallorosso Ilha acquistato ufficialmente Marindal Wolfsburg a. Ecco il comunicato giallorosso. COMUNICATO – L’U.S.comunica di aver acquisito, a, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marin Pongra?i? dal VfL Wolfsburg. Il difensore croato ha sottoscritto un accordo fino al termine della stagione sportiva 2025/2026 con opzione per quella successiva.

..., il Barcellona ha reso noto di aver raggiunto un accordo con Samuel Umtiti per la risoluzione del contratto. Il difensore francese, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del, ...E'l'accordo con la società e la conseguente rescissione del contratto; il difensore, dunque, ... difensore che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al; la sua esperienza è ...... la protesta dei cittadini Attualità [ 30/06/2023 ] Spazioporto: il turismo d'elite e il Salento Attualità Ricerca per: Home Sport- Pongracic ancora insieme: è- Pongracic ...

Lecce, UFFICIALE: torna Pongracic | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...E' ufficiale l'accordo con la società e la conseguente rescissione del contratto; il difensore, dunque, lascia il club ...