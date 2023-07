L' ebook a colori compatto esiste | ma non è economico

(Di venerdì 30 giugno 2023) AGI - L'è solo in bianco è nero? No, edanche in forma compatta. Si chiama Boox e a produrlo è Nonyx, che lo ha già messo sul mercato in due versioni: Tab Ultra e Ultra C. Ora lancia Mini C, con un display Kaleido 3 da 7,8 pollici. Le tecnologie sono le stesse della serie Tab: Ink Kaleido 3 è il massimo standard disponibile a oggi per gli schermi ePaper a; è capace di fornire una definizione pari a 300ppi per testi e immagini in bianco e nero, mentre per il livello ac'è un miglioramento del 50% rispetto alla tecnologia precedente, che porta la definizione a 150ppi, con possibilità di visualizzare una gamma di 4096. Il Super Refresh, alimentato dal processore Qualcomm octa-core e alla GPU dedicata, aiuta a ottimizzare le prestazioni a seconda che lo si utilizzi ...

Onyx BOOX Tab Mini C è l'ultima aggiunta alla gamma di e-reader a colori della Casa cinese. Segue al modello Tab Ultra C da 10,3", del quale può essere considerato una versione ridotta, e al Nova ...

Boox ha presentato un prodotto interessante, il suo nome è Palma. Se stessimo parlando di un'automobile la definiremmo un crossover, essendo in un ambito abbastanza diverso possiamo definire Palma com ...