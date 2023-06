Lea Garofalo | suicida in carcere Rosario Curcio | uccise e poi sciolse nell' acido il corpo della testimone di giustizia

Si è ucciso nella sua cella Rosario Curcio, 'ndranghetista che assieme a Carlo Cosco era stato condannato per l'omicidio di, testimone di giustizia, avvenuto il 24 novembre 2009. La donna, simbolo della lotta contro la criminalità organizzata, era stata rapita e uccisa. Il suo corpo fu fatto a pezzi e bruciata ...Rosario Curcio, uno dei killer di, si è ucciso nella sua cella nel carcere di Opera (Milano), dove stava scontando la pena all'ergastolo. Curcio, assieme a Carlo Cosco, era stato condannato per l'omicidio della testimone ...... fratello di Carlo, e a Carmine Venturino (ex fidanzato della figlia di) a bruciare in un bidone il corpo di. 'Il terzetto composto da Venturino Carmine, Cosco Vito e Curcio Rosario -...

