Lea Garofalo | si uccide in carcere uno dei killer della testimone di giustizia

Funerale, "Importante esserci" Monumenti rovinati in Italia Statue rotte e sfregi sulle mura del Colosseo, a Roma OMICIDIO DI PRIMAVALLE Fotogallery - Michelle Causo, la 17enne uccisa a Roma IN ...Si è ucciso nella sua cella Rosario Curcio, 'ndranghetista che assieme a Carlo Cosco era stato condannato per l'omicidio di, testimone di giustizia, avvenuto il 24 novembre 2009. La donna, simbolo della lotta contro la criminalità organizzata, era stata rapita e uccisa. Il suo corpo fu fatto a pezzi e bruciata ...Rosario Curcio, uno dei killer di, si è ucciso nella sua cella nel carcere di Opera (Milano), dove stava scontando la pena all'ergastolo. Curcio, assieme a Carlo Cosco, era stato condannato per l'omicidio della testimone ...

Si uccide in carcere Rosario Curcio, uno dei killer di Lea Garofalo RaiNews

Si è suicidato nel carcere di Opera, a Milano, Rosario Curcio, uno dei killer di Lea Garofalo. Il suicidio, da quanto si apprende, sarebbe avvenuto nei giorni ...L'uomo si è tolto la vita nella sua cella nel carcere di Opera (Milano), dove stava scontando la pena all'ergastolo. Era responsabile, assieme a Carlo Cosco, dell'uccisione della donna diventata ...