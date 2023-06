Le rubano la borsa con la truffa delle “monetine” poi la scoperta | dentro c’era solo un barattolo di Nutella La vittima | “Era per i miei nipotini”

(Di venerdì 30 giugno 2023) Sorpresa dolceamara per i ladri hanno rubato lache aveva appoggiato accanto a sé, sul sedile del passeggero, utilizzando il trucco della”. All’interno vi era infattiundi. Niente portafogli, né tantomeno carte di credito o altri oggetti di valore. Il motivo? E’ stata la stessadel furto, la signora Palmira, a rivelarlo al Messaggero, riferendo l’accaduto. Tutto è successo nel parcheggio di un supermercato della Bufalotta, a Roma: “Ero andata a fare la spesa – racconta la signora Palmira – e avevo preso un pensierino per iche non vedo mai”. “Ifigli mi dicono sempre di prestare attenzione e così il portafogli lo metto ...

