Le nozze segrete di Annalisa Scarrone e Francesco Muglia

Leggi su diredonna

(Di venerdì 30 giugno 2023)si sono sposati in gran segreto nella Basilica di San, nella città di Assisi, in Umbria. Il matrimonio, secondo le indiscrezioni rilasciate da Savona News nel maggio del 2023, era previsto per il prossimo 1° luglio nel borgo di Tellaro, in Liguria. Invece, contro ogni previsione, nella giornata di ieri, 29 giugno 2023, la coppia è convolata acon rito religioso, celebrato da un frate francescano amico dello sposo, Padre Giuseppe Sangrino. Secondo alcune fonti non dichiarate riportate da Il Messaggero, la voce di Bellissima e il vicepresidente di Costa Crociere, hanno celebrato il matrimonio intorno alle 18:30 e, successivamente, si sono spostati verso la Locanda del Cardinale, situata nel centro storico della città, proseguendo con ...