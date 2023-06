Le banlieue a fuoco nel nome di Nahel. Oltre 400 fermati

I Vigili del, subissati di chiamate, fanno appello a non intasare le linee.È scattato lo stato d'allerta in tutta la Francia per la terza notte di scontri e tensioni, dopo l 'uccisione del 17enne Nahel da parte due poliziotto a Nanterre, laa Nord - Ovest di Parigi. In quella stessa periferia una banca è stata data alla fiamme alla fine della marcia organizzata in memoria del ragazzo, dove non sono mancati gravi incidenti e ...Chiesto l'arresto del poliziotto La Procura, intanto, non ha ravvisato 'condizioni legali per l'uso dell'arma da' da parte del poliziotto e ha quindi chiesto l'arresto dell'agente, che si trova ...

Notte di fuoco in Francia per l'omicidio di Nahel, 421 arresti e 40mila poliziotti nelle strade RaiNews

In diverse località della cintura intorno a Parigi sono stati assaltati i commissariati. I Vigili del fuoco, subissati di chiamate, fanno appello a non intasare le linee.Evacuato il porto di Marsiglia, incendiata una banca a Nanterre. nel centro di Parigi continuano i saccheggi, a Nanterre una vera e propria battaglia fra gruppi di giovani e reparti della polizia Alle ...