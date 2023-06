Le banlieue a fuoco nel nome di Nahel. 667 fermati

(Di venerdì 30 giugno 2023) su Tg. La7.it - I disordini sono collegati alle proteste per l'uccisione di, diciassettenne di Nanterre , da parte di un poliziotto. Mentre nel centro di Parigi continuano ...

I Vigili del, subissati di chiamate, fanno appello a non intasare le linee.Sono stati identificati diversi incendi, sui quali sono subito intervenuti i vigili del, e 15 ... di cui 5.000 soltanto a Parigi e nella, di fronte al rischio di nuovi disordini legati ...... anche nei negozi di Rue de Rivoli, per la terza notte consecutiva nellaa nord - ovest di ... I Vigili del, subissati di chiamate, hanno fatto appello a non intasare le linee. Loading... ...

Notte di fuoco in Francia per l'omicidio di Nahel, 421 arresti e 40mila poliziotti nelle strade RaiNews

Auto in fiamme, violenze, attacchi a scuole e municipi. Nella zona dove viveva il giovane Nahel M. ucciso durante un controllo, incendiata una centrale elettrica ...Terza notte di disordini e violenze nelle banlieue di diverse città, da Parigi a Marsiglia, da Lille a Lione. L'agente che ha sparato "chiede perdono ...