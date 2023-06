Le 48 ore più buie della Russia | e ora che succederà? di G Gramaglia

Leggi su tpi

(Di venerdì 30 giugno 2023) Vladimir Putin l’ha scampata bella (per ora); e noi con lui. Ma se la minaccia Prigozhin è svanita, ammesso che fosse reale e che sia davvero svanita, quanti altri Tigellino nutriti ad ambizione e rancore albergano nei corridoi del Cremlino? Dai tempi di Nerone, Tigellino è per antonomasia l’uomo di fiducia rozzo e crudele che tradisce e “pugnala alle spalle” – l’espressione è di Putin, di sabato 24 giugno, quando lapareva sull’orlo di una guerra civile – il capo che ha ciecamente servito fino ad un attimo prima. Sono state 48 ore che potevano cambiare la; e che forse l’hanno cambiata. E che potevano anche cambiare i destiniguerra in Ucraina e i contornisicurezza internazionale; e forse li hanno cambiati. Ma ancora non lo sappiamo. Anzi, continuiamo a faticare a capire che cos’è davvero ...