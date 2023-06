I ragazzi delguidati in panchina da Matteo Antonucci hanno gestito bene le fasi finali di gioco e si sono imposti 25 - 23.reazione della Lombardia nel secondo. Dopo una fase di ...I ragazzi delguidati in panchina da Matteo Antonucci hanno gestito bene le fasi finali di gioco e si sono imposti 25 - 23.reazione della Lombardia nel secondo. Dopo una fase di ......direttore dell'area tecnica bianconera As Roma 18/08/2018 - campionato di calcio Serie A /- ... Questa decisione facilita la Juve che eraa dare l'incarico ufficiale a Manna in quanto ...

Lazio, pronta l'alternativa a Berardi | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Terremoto anche in B, dove a tremare è la Reggina. Le vespe, grazie ai sacrifici della famiglia Langella, possono dormire serene e pensare al calciomercato che partirà domani ...La protezione civile ha diramato un bollettino di condizioni meteorologiche avverse per domani, sabato primo luglio, giornata di allerta meteo a Roma ...