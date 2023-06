Lazio | da Marcos Leonardo a Dovbyk | ecco i profili in corsa per rinforzare l' attacco

(Di venerdì 30 giugno 2023) Non c'è solo il regista tra le priorità indicate da Sarri in vista della prossima stagione. Ancora prima del vertice basso del suo centrocampo, il Comandante vuole a tutti i costi una punta che possa ...

... iprofili in corsa per l'attacco Non è un segreto che in cima alla lista dei profili da acquistare ci siaLeonardo . Il centravanti del Santos piace molto e lasi sarebbe mossa con un'...Commenta per primo Lasta stringendo perLeonardo , centravanti classe 2003 brasiliano e ritenuto dagli addetti ai lavori uno dei talenti più cristallini del movimento carioca. Sul giocatore ci sono tanti club ...Per quanto riguarda la, invece, abbiamo Marusic, Felipe Anderson eAntonio. Andiamo, ora, ad analizzare la situazione dell'Inter; i nerazzurri hanno in rosa Onana, Dalbert e Lautaro ...

"Fa venire a piovere". Chi è Marcos Leonardo, il bomber che ha stregato la Lazio La Gazzetta dello Sport

Calciomercato Lazio, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà il club biancoceleste è in pressing per il brasiliano Il calciomercato della Lazio entra nel vivo, e il club segue con particolare attenzion ...La Lazio inizia a muovere i primi passi per la nuova sessione di mercato. Tutta la dirigenza è al lavoro per cercare di costruire una rosa ancor più competitiva e per farlo dovrà fare molta attenzione ...