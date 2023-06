(Di venerdì 30 giugno 2023) Passi avanti per. Come riporta il Corriere dello Sport, lae il Santos stanno portando avanti colloqui intensi in questi...

... ad est, come scritto in precedenza, da un flusso di correnti perturbate, mentreda ovest un ... Maltempo in arrivo anche sull'Appennino- Abruzzese Nel corso delle prossime ore anche l'...Ora la bella stagionee per questo l'iniziativa evolve e diventa Top 50 Estate! Non è una ... Martina Franca (Taranto, Puglia) Satricvm, Le Ferriere (Latina,) Chiosco di Bacco, Poggio ......modello di famiglia ma una democrazia deve rispettare la diversità - ha aggiunto - la destra... A proposito di patrocini, sempre ieri il governatore della RegioneFrancesco Rocca si è ...

Lazio, avanza Marcos Leonardo: ecco quanto manca per chiudere Calciomercato.com

L'esterno colombiano si svincolerà dalla Juventus ma il tecnico biancoceleste ha bocciato la sua candidatura. Intanto spunta un nuovo profilo ...Si intensificano i contatti tra Lazio e Santos per Marcos Leonardo: si lavora per limare la distanza con i brasiliani tra richiesta e offerta ...