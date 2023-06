(Di venerdì 30 giugno 2023) Bologna, 30 giu. (Labitalia) - "Se non c'è un flusso di contributi, è difficile garantire un rapporto sano di previdenza, per questo bisognala". A dirlo Maurizio, vice presidente del Senato della Repubblica, intervenendo a Bologna al Festival del2023, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti dele dalla Fondazione studi.

Lavoro, Gasparri: "Allargare base produttiva" Adnkronos

Bologna, 30 giu. (Labitalia) – “Se non c’è un flusso di contributi, è difficile garantire un rapporto sano di previdenza, per questo bisogna allargare la base produttiva”. A dirlo Maurizio Gasparri, v ..."Dobbiamo assolutamente allargare la base produttiva". Lo ha detto il vice presidente del Senato, Maurizio Gasparri, dal placo del Festival del Lavoro a Bologna. (ANSA) ...