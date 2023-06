Laura Pausini a Venezia | concerto con acqua alta – Video

(Di venerdì 30 giugno 2023) (Adnkronos) –per ildi, che a Piazza San Marco apre il suo tour con la prima delle 3 serate in laguna. Le condizioni per i 5000 spettatori, come appare evidente, sono complicate. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Acqua alta a Venezia per il concerto di, che a Piazza San Marco apre il suo tour con la prima delle 3 serate in laguna. Le condizioni per i 5000 spettatori, come appare evidente, sono complicate.Mentre preparo la valigia per Venezia, dove assisterò al concerto diin Piazza San Marco, ho ancora negli occhi i colori della Sardegna. Alla fine, riunite davanti a una Ichnusa fredda al Fino Beach, abbiamo scelto il corto La neve coprirà tutte le cose ...Scopri la scaletta del concerto diin Piazza San Marco a Venezia in occasione del trittico di serate previste venerdì 30 giugno, sabato 1 e domenica 2 luglio, anteprima estiva delWorld Tour 2023/2024 . L'...

Laura Pausini, stasera tour debutta a Venezia: incubo pioggia per 5mila fan Adnkronos

È il fine settimana dei grandi concerti. In questo weekend a cavallo tra giugno e luglio si concentrano gli eventi musicali più importanti… Leggi ...Sold out per la prima data a Venezia del tour mondiale. Vestita da Valentino, sale sul palco e si commuove. Concerto con i piedi ammollo, ma i fans non ...