L’attrazione e gli aiuti della Ue per il potere impresentabile

(Di venerdì 30 giugno 2023) I fondi che l’Europa politica riconosce ad associazioni diretta emanazione di regimi come quello dell’Avana o a realtà con forti connessioni terroristiche, come nel caso di Gaza. Decine e decine di milioni di euro che, nella migliore delle ipotesi, sostengono progetti la cui consistenza e rispetto democratico sono da dimostrare. Nonostante tutte le limitazioni e le misure restrittive del blocco statunitense, che non rende le cose facili, siamo il principale partner commerciale di Cuba», ha affermato Josep Borrell, il 25 maggio, in visita ufficiale a L’Avana. L’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza ha quindi annunciato lo stanziamento di un fondo di 14 milioni di euro per aiutare a promuovere le piccole imprese nel «regno» fondato da Fidel Castro. Attualmente sono in corso circa 80 progetti finanziati dalla Ue per un valore di 115 ...