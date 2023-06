L’annuncio dell’assessore Rosa | “Riattivate le fontane del Corso Garibaldi”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ledia Benevento tornano a funzionare. Questa mattina abbiamo provveduto a riattivarle, dopo che sono state sottoposte anche ad un’operazione di pulizia. Come si ricorderà leerano state spente per una decisione inerente a politiche di spending review: purtroppo per via dei costi dell’energia, ancora elevatissimi, non potremo riattivare tutte quelle presenti in città, e abbiamo optato per quelle diper l’importanza che riveste per Benevento”. Così, l’assessore all’ambiente Alessandroin merito alla riattivazione di duecittadine. L'articolo proviene da Anteprima24.it.