L’allenatore del Psg Galtier in stato di fermo per “sospetti di discriminazione razziale”

(Di venerdì 30 giugno 2023) Christophe, allenatore del Paris Saint-Germain, è indi arresto da venerdì mattina per “di. La vicenda è legata a un’indagine aperta dalla procura di Nizza lo scorso aprile per alcune mail che risalgono alla stagione 2021/22 quando il tecnico sedeva sulla panchina del club della Costa Azzurra. Rmc Sport aveva svelato l’esistenza di una mail, indirizzata alla dirigenza del club della Costa Azzurra, contenente una discussione tra il tecnico del Psg e l’allora direttore generale Julien Fournier. Ad avviso di Fournier,disse che “dovevo tenere conto della realtà della città e che non potevamo avere tanti neri e musulmani nella squadra”. Insieme alè indi...

