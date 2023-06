L' Al - Nassr abbassa l' offerta | l' Inter blocca Brozovic

Nuovo colpo di scena nella trattativa tra l'Inter e i sauditi dell'Al -per la cessione di Marcelo Brozovic. Dopo aver raggiunto un accordo di massima sia con il centrocampista croato (per 100 milioni circa di ingaggio per tre anni, con tanto di visite mediche ...Tutto fermo, di nuovo. Dopo avere aumentato l'offerta a Brozovic, l'Al -ha abbassato quella all'Inter per il suo cartellino: da 23 milioni a una quindicina. Il club nerazzurro a queste condizioni non ci sta, visto che i soldi attesi dalla cessione del regista croato ...... stamani la vicenda ha registrato un nuovo colpo di scena: al momento di chiedere all'Inter l'ok per far svolgere al calciatore le visite mediche propedeutiche a chiudere l'operazione, l'Al -...

Clamoroso Brozovic: l'Al-Nassr abbassa di molto l'offerta, l'Inter rifiuta e stoppa la trattativa Fantacalcio ®

Come riporta la Gazzetta dello Sport raggiunta l’intesa per un triennale con il centrocampista, invece stamani gli arabi hanno abbassato la proposta per la società di Zhang, mentre il calciatore ha ...Come riporta la Gazzetta delllo Sport raggiunta l’intesa per un triennale con il centrocampista, invece stamani gli arabi hanno abbassato la proposta per la società di Zhang, mentre il calciatore ha c ...