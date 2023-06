L’agente di Caprile | «Se il Napoli dovesse mai essere interessato ci sarà modo di fare due chiacchiere»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 30 giugno 2023) Graziano Battistini, agente del portiere del Bari Elia, ha parlato a Radio Kiss Kissdel futuro dell’estremo difensore Graziano Battistini, agente del portiere del Bari Elia, ha parlato a Radio Kiss Kissdel futuro dell’estremo difensore. PAROLE – «In questo momento mi trovo in una situazione di stand-by, sto attendendo un segnale da parte del Bari per poter capire quello che hanno in testa loro. E poi anche loro devono capire cosa abbiamo in testa noi. Sto aspettando solo ed esclusivamente una chiamata dal Bari per cercare di allinearci tutti.? Eh beh… La società è seria, è campione d’Italia, per cui seavere interesse per Elia cila possibilità di chiacchierare. Ilè il ...