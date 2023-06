(Di venerdì 30 giugno 2023) Giornata sfortunata per undi Foggia, che credeva di poterre a rubareposto dove si era presentato nelle settimane precedenti. Un’idea che, oltre proprio all’azione del furto, si è dimostrata malsana in tutto. Ad attenderlo, questa, ildi casa. Unatrovato il topo d’, prima lo hato in casa e successivamente lo hato, fino a metterne a repentaglio la vita. Ilto in unLa “vittima” di questo surreale epilogo del furto, è unfoggiano di 26 anni. Nel mentre, alla giustizia sono già state garantite due persone, mentre altri possibili complici del ...

Un anziano di 87 anni è stato scippato mentre stava rincasando in zona Porta Venezia nel pomeriggio di giovedì 29 giugno. Il, un cittadino francese di 46 anni, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile con l'accusa di rapina impropria. Tutto è accaduto intorno alle 16 in via Zarotto a Milano. L'uomo, ...L'arresto di Paolo Bellini , ex militante di Avanguardia Nazionale,a far parlare della strage di Bologna del 2 agosto 1980 . Bellini, condannato all'ergastolo in ...di mobili antichi, ...Sabato 1 luglio siall'auditorium 'San Rocco', dove dalle 18.30 ci sarà la ' Maratona' aperta ... Alle 9.45, alla Rotonda a mare, l'orchestra 'Bettino Padovano' proporrà 'Ildei suoni', ...

Ladro torna per l’ennesima volta nello stesso appartamento: proprietario lo sequestra e lo sevizia Il Corriere della Città

Un anziano di 87 anni è stato scippato mentre stava rincasando in zona Porta Venezia nel pomeriggio di giovedì 29 giugno. Il ladro, un cittadino francese di 46 anni, è stato arrestato dai carabinieri ...Nelle ultime settimane hanno fatto sparire orologi preziosi. Tra le vittime anche una donna, finita all’ospedale sotto choc ...