(Di venerdì 30 giugno 2023) Un giovane di 26 anni che era entrato in un appartamento a Foggia per commettere un furto, è stato sorpreso dalche, con l’aiuto di tre suoi, lo ha tenuto sotto sequestro per qualche ora , sottoponendolo a violenze e sevizie e filmando il tutto. Due dei presunti aggressori sono stati arrestati dagenti della Squadra Mobile intervenuti dopo la denuncia di scomparsa inoltrata...

... univocamente indiziante anche grazie alle immagini molto nitide dell'impianto di videosorveglianza installato dal proprietario, e ciò ha consentito di confrontare le fattezze delcon la foto ...... quando, durante uno di questi, hannodue individui sospetti che avevano parcheggiato lo ... Intanto sono in corso le indagini per rintracciare l'altroNapoli . Ieri sera gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Beniamino Guidetti ...

Ladro beccato in flagranza dal proprietario di casa che lo sequestra e lo sevizia insieme agli amici Gazzetta del Sud

Tutto comincia da Montegrotto. La dipendente di un albergo denuncia ai carabinieri il furto della sua bicicletta e i militari, guardando i filmati delle telecamere della zona, riescono a identificare ...Un giovane di 26 anni che era entrato in un appartamento a Foggia per commettere un furto, è stato sorpreso dal proprietario che, con l’aiuto di tre suoi ...