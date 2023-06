Ladispoli | dal 7 luglio isola pedonale in viale Italia

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 30 giugno 2023)– Da venerdì 7tornerà l’nei fine settimana nelle ore serali. Tutti i venerdì e sabato die agosto, fino al 2 settembre, a partire dalle ore 19:00 alle ore 01:00 del giorno seguente, saranno istituite le aree pedonali in, Piazza Marescotti e in Via Regina Margherita. “Da– dice l’assessore al turismo Marco Porro – ritornerà la consuetudine dell’sul corso principale die strade limitrofe. Inoltre, per la stagione 2023 l’Amministrazione ha colto la richiesta dell’Associazione dei balneari rendendo, nei sabati sera dello stesso periodo, il blocco centrale del Lungomare ...