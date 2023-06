La terza notte di scontri in Francia

Macron convoca nuova cellula di crisidi violenze in diverse città della Francia per la morte di Nahel, il 17enne ucciso dalla polizia a Nanterre. Secondo il ministro dell'Interno Gerard Darmanin, finora sono state fermate 421 ...Situazione fuori controllo per le strade del quartiere Pablo Picasso a Nanterre. E' ladi guerriglia dopo l'uccisione da parte della polizia del 17enne Nahel. La rivolta esplode nelle banlieue in tutte le principali città francesi. Qui a Nanterre la polizia ha addirittura ...40mila agenti schierati, auto incendiate, commissariati assaltati, saccheggi, 421 persone fermate: in Francia si registra ladi violenze per l'uccisione, martedì scorso a Nanterre , nella periferia di Parigi, del giovane Nahel . Il ragazzo, di 17 anni, che guidava una Mercedes senza patente, non si è fermato ...

Terza notte di violenze in Francia: saccheggi e scontri. Fermate oltre 400 persone - Macron convoca nuova riunione unità crisi alle 13

