La Talpa torna in onda? Ecco chi potrebbe condurla | spunta il nome

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 30 giugno 2023) Continuano a fioccare novità sulla prossima stagione televisiva, cheassistere a un riassetto completo del palinsesto. In un clima di cambiamenti, si colloca La, di cui si era già vociferato in merito a un eventuale ritorno sul piccolo schermo., però, chicondurlo ora. Grandi novità si apprestano a rivoluzionare drasticamente il palinsesto televisivo, sia Rai che di Mediaset. Oltre alla decisione di riportare sul piccolo schermo il Grande Fratello Nip – ovvero, senza volti noti – e di ridurne nuovamente la durata, sulle reti del Biscionefare un altro grande ritorno: quello de La. Dopo il debutto su Rai Due, il programma è andato inper altre due edizioni su Italia 1, condotto da Paola Perego, per poi essere ...