La super vip diventa mamma bis a 53 anni | l’annuncio a sorpresa

(Di venerdì 30 giugno 2023) SOCIAL. A, la rinomatamodella Naomi Campbell, all’età di 53, ha annunciato di esseretaper la seconda volta. L’entusiasmante notizia è stata rivelata attraverso un post su Instagram, in cui la Campbell ha condiviso una tenera foto del suo neonato, un maschietto, che tiene la mano sia dellache della sorellina nata duefa. Nelle parole affettuose che accompagnano l’immagine, la top model scrive: “Mio piccolo tesoro, sappi che sei amato oltre misura dal momento in cui ci hai onorato con la tua presenza. Un vero dono di Dio. Benvenuto piccolino”. Inoltre, Naomi ha voluto inviare un messaggio di speranza a tutte le donne che desideranore madri, affermando che “non è mai troppo tardi per ...

I rumors, a questo proposito, avevano parlato infatti dell'ipotesi che l'exmodella possa ... Il gossip sui papà "anziani". Le notizie che riguardano i personaggi pubblici e del mondo dello ...Potevano mancare le stories in questa vacanza dilusso ovviamente no, Basta andare sul profilo di una delle ex gieffine per trovare: mare, sole, buon cibo e tanto diverimento. Coldplay a ...... e sarà- motivato perché lo scorso anno arrivò nei quarti a Wimbledon, da cui è rimasto ... mentre i biglietti e il nuovoPack per il weekend sono già disponibili sul circuito TicketOne.

Pizze da oltre 100 euro e piatti da 1400 euro, il ristorante di vip e ... Fanpage.it

“L’ospite viene qua a pranzo e mangia osservando la sua barca. Che è la cosa più importante” ha raccontato il proprietario e gestore del locale ritrovo di vip e dedicato a una clientela selezionata, ...Quando inizia il Grande Fratello Vip 8 Finalmente spunta la data di partenza: messa in onda e tutte le ultime sul reality show ...