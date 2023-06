La strategia elettoralistica di Schlein è pro Pd | non anti destra

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 30 giugno 2023) Si può giustamente ironizzare sul ritorno del Partito democratico alla lotta di classe grazie alla leadership di una rappresentante di classe, che della storia comunista e post-comunista non può avere avuto esperienza, ma solo nostalgia e che è cresciuta nella temperie movimentista della sinistra intrappolata in un patchwork identitario, che diventa un labirinto, non la strada che porta al nuovo sole dell’avvenire. È facile dunque ritenere troppo leggerini Ellye il suo socialismo post-moderno radicato nell’elitismo no-global e negli scrupoli solidaristici del ceto medio riflessivo, non nel malcontento del vasto proletariato interclassistico del lavoro povero e incerto – subordinato o autonomo che sia – e nelle retrovie dell’ex aristocrazia operaia dell’industria manifatturiera, che oggi rappresentano il serbatoio incendiario del voto populista e sovranista. ...