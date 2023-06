La Spezia | ufficiale di Marina Michele Savarese morto per malore improvviso durante un corso di immersione di addestramento | aveva 31 anni

Manca invece ancora l'ufficialità ma loha scelto Alvini per affidargli la guida della squadra che proverà a risalire in serie A. Fabio Caserta è il nuovo allenatore del Cosenza,...... convegni, show cooking cene e appuntamenti per imparare a conoscere e apprezzare questa... Per iscriversi alla gara bisogna registrarsi compilando il form sul sito. Inoltre, per la ...... dopo aver acciuffato la salvezza nello spareggio contro lo, è pronta ad iniziare una nuova stagione nel campionato di Serie A. Per arrivare preparati alla prima garain Coppa Italia ...

Ufficiale di Marina muore durante immersione di addestramento: aveva 31 anni LA NAZIONE

Allanis Cristina Delboni Da Silva, ala, 180 cm, classe 2002 con doppio passaporto, brasiliano e italiano, è arrivata in Italia la scorsa stagione, ...Michele Savarese è morto all'improvviso mentre stava seguendo un corso di immersione, forse a causa di un infarto.