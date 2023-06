La Slovacchia ridurrà l’aliquota dell’imposta sul reddito delle criptovalute | altri paesi ne seguiranno l’esempio?

(Di venerdì 30 giugno 2023) Punti chiave I legislatori slovacchi hanno votato a favore della riduzionesulnel paese. La mossa potrebbe provocare un aumento del numero di investitori dinel paese e, di conseguenza, avvantaggiarne il più ampio mercato cripto. I legislatori slovacchi hanno votato a favore di una legge progettata per tagliare le tasse sulla vendita di asset digitali. Il nuovo disegno di legge, sull’imposta sulnel paese, cerca di ridurre il carico fiscale in relazione alla vendita di valute virtuali, semplificandone, così, l’uso nella vita di tutti i giorni. Se il nuovo disegno di legge verrà approvato, la tassazione sui redditi da criptovaluta verrebbe ridotta al 7%. In che modo il nuovo disegno di legge influirà sul più ampio ...

