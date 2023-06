La sfida Musk-Zuckerberg al colosseo? «Se facessero una adeguata donazione a fini benefici se ne può parlare»

(Di venerdì 30 giugno 2023) Nel corso della mattinata, alcuni siti americani avevano diffuso la notizia di un’offerta da parte del Ministero della Cultura per ospitare latra Elone Markpresso ila Roma. Una fake news, smentita dal Capo Ufficio Stampa del Ministero a Open, commentata successivamente da un comunicato stampa ufficiale con quella che sembra un’apertura verso i duenti. Confermando che non c’è stato alcun contatto formale, ilviene concesso «per eventi a pagamento di alto profilo quasi sempre a scopo benefico» e che «ogni richiesta viene valutata dalla direzione del Parco archeologico, non da un organo politico». A proposito di beneficenza, il Ministero coglie l’occasione proponendo «unanon violenta» tra i due – «Magari una sorta ...

Mark Zuckerberg vs Elon Musk al Colosseo "Non c'è stato alcun contatto formale da parte del Ministero né tantomeno alcun atto scritto. Anche se la notizia appare gustosa, è infondata. Il Colosseo viene concesso, non ...

Il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg e il ceo Twitter Elon Musk si potrebbero affrontare in un duello di lotta in stile Ufc nel luogo più iconico di tutti: l'Anfiteatro Flavio ...L'eco del duello intasa l’intelligenza artificiale che inizia a produrre meme in quantità e il sito Tmz dice addirittura che il ministero della cultura italiano avrebbe offerto il Colosseo come ...