La salute al primo posto | Cuba un modello da seguire

(Di venerdì 30 giugno 2023) Ho avuto la fortuna di partecipare, lo scorso martedì 20 giugno pomeriggio, all’incontro con i cittadinini in Italia e i movimenti di solidarietà, col quale il presidenteno Miguel Diaz Canel ha concluso la sua breve visita in Italia, durante cui ha avuto modo di incontrare anche il presidente Mattarella. Certamente positivo il fatto che Mattarella abbia ringraziato Diaz Canel per l’importante aiuto prestato daall’Italia in occasione della pandemia, ma dal governo italiano occorre aspettarsi ben più che parole di gratitudine. Occorre mettere in campo un impegno sostanziale per costringere gli Stati Uniti a eliminare il proprio blocco insensato all’economiana, che continua a costare un’enorme quantità di vite umane e perdite economiche a questo generoso popolo, che da oltre sessant’anni si batte per ...