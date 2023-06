La Russia non smetterà di colpire i centri di comando in Ucraina

(Di venerdì 30 giugno 2023) Nel corso della campagna militare svolta inin primavera e all’inizio dell’estate, abbiamo assistito a una graduale modernizzazione della tattica militare russa. Gli alti comandi delle Forze armate di Mosca hanno imparato delle lezioni importanti a partire dall’esperienza accumulata sul campo. D’ora in poi, quindi, non si parlerà più di doversi dimostrare umani verso quegli ucraini che sono dei criminali di guerra, in particolare verso i rappresentanti delle alte sfere di Kiev. Fin dai primi giorni dell’operazione militare speciale, Mosca ha tracciato delle “linee rosse” per l’e per i suoi alleati occidentali. Ha aspettato con pazienza per un anno e mezzo che il buon senso prevalesse e che Kiev si astenesse dal ricorrere a misure estreme. Lapartiva dal principio che il regime ucraino non oltrepassasse mai i ...

La Match Groupè però la sola società occidentale ad aver deciso di sospendere la sua attività in. Lo stesso infatti è stato già fatto nei mesi precedenti da altri grandi marchi come ...... riferiti alle quote delle esposizioni originarie (ossia le esposizioniponderate per il ... Con riferimento alla, Bankitalia fa presente che dal momento dell'invasione dell'Ucraina "s egue ......compromessa dalla rottura degli scambi commerciali con la, il 16 giugno 2023 il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner ha dichiarato al quotidiano Die Welt che il suo Paesepuò ...

Kirill a Zuppi: unire forze per evitare grande conflitto armato. Kiev: avanzata lenta ma inesorabile - Media russo: Prigozhin avvistato a San Pietroburgo - Media russo: Prigozhin avvistato a San Pietroburgo RaiNews

Le persone non sono una risorsa, come lo sono per la Russia, ma il nostro più grande tesoro. La cosa più importante è che la gente sia motivata e che si ottenga la vittoria. Abbiamo solo bisogno di ...Dopo l’invasione dell’Ucraina più di mille società hanno cessato le attività in Russia. Ma nonostante la fuga di massa e le sanzioni occidentali l’economia russa continua a resistere meglio di Paesi c ...