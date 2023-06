La Ragazza e l’Ufficiale | anticipazioni quinta puntata di venerdì 7 luglio 2023

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 30 giugno 2023) Lae l'Ufficiale S1 Ep13 – Sura scrive una lettera alla sorella Valentina che le manca molto e che vorrebbe tanto che fosse lì con lei, anche per mostrarle quanto sono affettuosi i genitori di Seyit. Lain realtà non vede l’ora di fuggire con il fidanzato, e lasciare il luogo in cui si trova. Seyit torna alla fattoria per parlare con i genitori, e ha nuovamente uno scontro con il padre: nessuno dei due vuole tornare sui propri passi né vuole chiedere scusa all’altro. Seyit dunque si fa coraggio e annuncia alla sua famiglia che è in procinto di partire, con la donna che ama. S1 Ep14 – Alle prime luci dell’alba, i ribelli raggiungono la tenuta degli Eminof con l’intento di uccidere Mehmet. Nel frattempo arrivano Seyit e Celil, allertati da Mahmut, a prestare soccorso, ma purtroppo i loro tentativi sono vani e alla fine dello scontro ...