La promessa | anticipazioni dal 3 al 7 luglio 2023

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 30 giugno 2023) In una tenuta di campagna della Spagna del Sud, un gruppo di personaggi si trova a affrontare conflitti, intrecci ed enigmi che cercano di risolvere prima che sia troppo tardi. La tenuta di campagna di La, a sud della Spagna, è il luogo in cui si svolgono le vicende narrate in questo racconto. Al centro della storia c’è Curro, un giovane che ha ereditato la proprietà e che percepisce l’astio di Cruz, il suo tutore, nei suoi confronti, ma non è in grado di capire il motivo. Inoltre, Manuel, un amico di Curro, intuisce che ci sia qualcosa di strano nel fatto che Jimena sia al La. Quando lo conferma con i suoi genitori, scopre che vorrebbero sposarlo con lei in modo da farlo diventare l’erede del patrimonio paterno. Quando il conflitto tra Curro e Jimena e quello tra Manuel e Alonso si fanno più intensi, emergono altri personaggi e nuovi ...