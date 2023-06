La Posta Vecchia | l’hotel di charme riapre dopo un anno di ristrutturazioni

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 30 giugno 2023) Un tempo era la dependance dell’antico Castello Orsini, una dimora a strapiombo sul mare dove Jean Paul Getty amava soggiornare quando era in Italia.Laè un albergo dia pochi passi da Roma, precisamente a Palo Laziale. Il fascino che si prova entrando in una residenza così incantevole è davvero unico, epitome dell’ospitalità più sontuosa ed eclettica. Un hotel a cinque stelle dal sapore di casa, seppur di lusso ma non ostentato, anzi sussurrato dal vento e dalla vista mozzafiato sul Mar Tirreno che circonda i lembi di queste mura intrise di storia. La villa, che risale al 1640, fu costruita dai Principi Orsini. Successivamente appartenne alla famiglia Odescalchi, proprietaria dell’adiacente Castello. Nel 1960 la proprietà fu acquistata da Getty che la fece restaurare e la riempì di ...