La nuova legge antipirateria è quasi realtà | streaming bloccati in 30 minuti | reclusione e 15 000 euro di multa

(Di venerdì 30 giugno 2023) Le scorse settimane i broadcaster e la Lega Calcio si sono lamentati del fatto che il disegno dianti-pirateria è ancora fermo. La partita sarà chiusa prima della pausa estiva, in tempo per il nuovo campionato. ...

... il più importante testo diinternazionale concepito per affrontare l'impatto ambientale del ...mentre i governi di tutto il mondo si riuniscono a Londra presso l'Imo per concordare una...... In Canada Asylum Program e Blended Visa Office - Referred ma soprattutto la decisione del governo tedesco di introdurre entro la fine del 2023 unasull'immigrazione che prevede nuove ...Su InfoJobs, nel pieno rispetto dellaitaliana, le aziende selezionano prevalentemente l'...risorsa è principalmente una persona e finché sostenibile si può sempre provare a cercare una...

Streaming pirata, arriva la nuova legge anti-pezzotto Tom's Hardware Italia

Il trasporto marittimo globale continua a causare danni significativi al clima, agli oceani e alla salute umana, mentre l'Organizzazione marittima internazionale (Imo) delle Nazioni Unite, la comunità ...L’onorevole Michelotti a Siena Tv: "La docente senese è un’eccellenza. Darebbe alla città ruoli centrali nelle scienze della vita. Nuova legge speciale".