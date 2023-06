La Nazionale di Arrigo Sacchi | l’incompiuta

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 30 giugno 2023) Nel corso della sua quasi bisecolare storia, il gioco del calcio ha vissuto notevoli mutamenti, dal puro gusto di prendere a calci un pallone in compagnia, al calcio business attuale, con commistioni anche scientifiche nella sua attuale esplicazione, si veda la preparazione atletica, la medicina o l’analisi tattica che si applicano oggi. Non tutto è stato lineare, però, quasi ad imitare la storia del progresso umano: secoli, in questo, di quasi immobilismo fino all’esplosione di scoperte degli ultimi due, che hanno proiettato l’uomo in un futuro di cui ancora non si vede il limite ed il confine. Nel calcio è avvenuta quasi la stessa cosa: per anni è esistito solo il confronto tra Sistema e Metodo, in cui la differenza la faceva il talento del singolo, poi è arrivato il Calcio Totale, l’esaltazione del gioco di squadra in cui sì, il talento era sempre necessario, ma mai più fine a sé ...