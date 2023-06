La mostra evento dedicata a Lucio Dalla arriva a Pesaro Capitale italiana della cultura 2024

(Di venerdì 30 giugno 2023) Quello traè un legame che nasce da lontano e che la città celebra con l’arrivo. Anche se il tempo passa. Dopo il successo a Bologna, Roma e Napoli, l’esposizione fa ora tappa nella città marchigiana molto amata dal cantautore. Visitabile dal 1° luglio fino al 5 novembre 2023 a Palazzo Mosca – Musei Civici e al Centro Arti Visive Pescheria, laè un viaggio visivo e sensoriale attraverso spazi espositivi come scatole sceniche. Manifesto da Ufficio Stampa Alla fine degli anni ’80, l’artista bolognese scelse come sua seconda dimora la città ducale di Urbino dove aveva ristrutturato un’antica torretta tra le colline del Montefeltro, a Rancitella. Racconta Andrea Faccani, ...

Questo entusiasmo è stato messo inall'esposizione, che si terrà fino al 2 luglio. L'di quest'anno ha attirato 1.500 espositori, con un aumento del 70% rispetto all'edizione precedente. ...... in quarta posizione, presenta una flessione dello 0,5%, mentre la Cina, al sesto posto,un ... L'di Smi è stato anche un momento di bilanci di questo primo periodo sotto la presidenza di ...In Via Torricelli il 4, 11, 18, 25 si terrà l'espositivo 'Neo - Marguttiana' curato dall'... Il Mic, per tutti martedì del mese propone la visita guidata alladella Faenza - Biennale ...

Mostra su Lucio Dalla a Pesaro Finestre sull'Arte

E' stato pubblicato a mostra quasi conclusa ma il catalogo di ''Perugino, il meglio maestro d' Italia'', che in tre mesi ha richiamato a Palazzo dei Priori di Perugia più di centomila persone, e desti ...U nire l’aggregazione con il sociale, in un evento aperto davvero a tutta la comunità con spettacoli, concerti, esibizioni, buon cibo e tanti momenti dedicati a un pubblico di tutte e età. Sarà questo ...