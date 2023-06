La ministra Roccella contro i nomi di bambini ai cani

(Di venerdì 30 giugno 2023) Fa discutere la presa di posizione dellaEugeniachi decide di dare deidi(quindi di persona) agli animali. L’esponente del ministero per la Famiglia ha infatti affermato che questa pratica andrebbe a favore della scarsa natalità che si registra da diverso tempo in Italia. Le affermazioni dellaLaha partecipato all’evento Fenix, organizzato da Gioventù Nazionale (il partito giovanile di Fratelli d’Italia) all’Eur. Avrebbe dunque dichiarato che si tratta “di una rivolta a difesa dell’umano. La famiglia, la filiazione, sono il cuore, sono le basi dell’umano, ma ora sono a rischio. Per esempio – ha detto – questo tentativo di dare idei...

Non so se laEugenia, che si è appena scagliata contro l'usanza di dare ai cani nomi di persona, ha mai visto Ovosodo , film del maestro Paolo Virzì , anno 1997. Nel caso,avrebbe la ...'Ma con i chiari di luna che ci sono nel mondo possiamo perdere tempo con queste scempiaggini Solidarietà a chi subisce discriminazioni, come facemmo con labloccata al salone di ...Posto che lasia animalista, in quale misura questo avrebbe a che fare con ciò che dice E se anche mettere al cane il nome di un bambino fosse un 'sintomo di un desiderio che ...

La ministra Roccella contro chi dà nomi di bambini ai cani: «Così trasferiscono il bisogno di avere figli: serve una rivolta ... Open

Lì non te la cavi con due battute. Nella sfilza di dichiarazioni non si possono, poi, dimenticare quelle di stampo medievale della ministra Roccella, del ministro Sangiuliano, le gaffes di Giuseppe ...«C'è stato un atto di cafoneria da parte di qualcuno, a Salerno, che ha contestato il diritto del professore Quagliariello di presentare un suo libro. Chi si permette di bloccare ...