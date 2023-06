La Luce Nella Masseria | in arrivo la fiction Rai per celebrare i 70 anni della televisione

(Di venerdì 30 giugno 2023) La(US RAI) Il 3 gennaio 1954, gli studi Rai di Torino si sono resi protagonisti di un evento epocale. E’ proprio lì, in quel lungo, che si è acceso il piccolo schermo, capace pian piano di modificare le abitudini degli italiani. A settant’di stanza da quella data, La, nuovaRai in ondaprossima stagione, celebrerà la nascitaattraverso una storia del tutto inedita che prenderà spunto da quanto è successo, in Italia, in quegli. Prodotta da Luca Barbareschi e scritta da Salvatore Basile, Saverio D’Ercole e Roberto Moliterni, Lasi ...

Dopo la storica immersioneFossa delle Marianne, Omega ha trasformato la tecnologia in una ... Illuminando l'orologio con unaUV è possibile notare la scritta "Omega Was Here", che punta ...La ricerca faràsulla validità della proteina BAG3 come biomarcatore sierico e bersaglio ... L'obiettivo è determinare l'utilità del biomarcatore propostopratica clinica per indicare la ...La cantante Paola di Paola Chiara entragiuria di "Drag Race Italia". Dopo la reunion al festival di ...

La luce nella masseria per 70 anni della tv Agenzia ANSA

Il 3 gennaio 1954, gli studi Rai di Torino si sono resi protagonisti di un evento epocale. E’ proprio lì, in quel lungo, che si è acceso il piccolo schermo, capace pian piano di modificare le abitudin ...Il 3 gennaio 1954, gli studi Rai di Torino si sono resi protagonisti di un evento epocale. E’ proprio lì, in quel lungo, che si è acceso il piccolo schermo, capace pian piano di modificare le abitudin ...