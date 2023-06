La lite per una ragazza e le coltellate | Giuseppe muore a 17 anni C' è la confessione

Leggi su today

(Di venerdì 30 giugno 2023) Ucciso aad appena 17(non 18 come appreso in un primo momento, ndr), freddato per unacontesa. A Casal di Principe (Caserta)Turco è stato accoltellato a morte giovedì sera al culmine di unain piazza Come si legge su CasertaNews, Turco è stato raggiunto da...