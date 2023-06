La liberazione di Gvaramia | il futuro europeo della Georgia e il putsch di Prigozhin

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 30 giugno 2023) Fuori da una prigione statalena, un uomo riabbraccia sua moglie (di quel momento c’è il video). È Nika, fondatore di un canale televisivo critico con il governo e imprigionato, di fatto, per questo: con una sentenza politica, a maggio 2022. La settimana scorsa è stato finalmente liberato, a distanza di più di un anno, dopo aver ricevuto la grazia presidenziale. Il suo nome figurava al settimo punto delle priorità poste dalla Commissione europea per l’avanzamentocandidatura di Tbilisi all’ingresso nell’Unione. Il ricorso del giornalista era stato respinto in appello, per via delle influenze degli oligarchi sulla corte, e per un attimo è sembrato tutto perduto. Alla fine, però, è arrivato il «perdono». Il commissarioper l’Allargamento, l’ungherese Olivér Várhelyi, nella sua valutazione ...