La Juve saluta Cuadrado | ' Un viaggio indimenticabile'

(Di venerdì 30 giugno 2023) È ufficialmente terminata la storia tra lantus e Juan. Il contratto dell'esterno colombiano, in scadenza oggi, non è infatti stato rinnovato. Il club bianconero ha voluto rendere ...

È ufficialmente terminata la storia tra la Juventus e Juan Cuadrado . Il contratto dell'esterno colombiano, in scadenza oggi, non è infatti stato rinnovato. Il club bianconero ha voluto rendere ...Così, sul proprio sito ufficiale, il club bianconeroil 'Panita' colombiano, nel giorno in ... Laricorda le giocate decisive di Cuadrado " Sono state otto annate di dribbling ubriacanti, ...Inter, Brozovice va a giocare con Ronaldo: e ora i nerazzurri prenotano Frattesi Calciomercato, ultime notizie oggi: Ufficiale il rinnovo di Rabiot con la. Roma, accordo con il Sassuolo ...

La Juve saluta Albanese: cambio al vertice della comunicazione Tuttosport

Torino, 30 giu. – (Adnkronos) – Juan Cuadrado lascia la Juventus dopo 8 stagioni e il club bianconero lo ringrazia con una nota sul proprio sito ufficiale. “Grazie, Panita! 314 volte abbiamo combattut ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...