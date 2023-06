La Juve fissa il prezzo per un top | Allegri può stare al sicuro

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 30 giugno 2023) Nel mercato tutto può succedere masembra poter essere al; lantus, infatti, hato ildi un big. Siamo nel periodo più frenetico per quanto concerne il calcio; il mercato è mutevole e riserva diverse sorprese. Tutto può succedere e non si può dare nulla per scontato fino a quando non ci sono le firme e, di conseguenze, le ufficialità.(LaPresse)Lantus deve fare una serie di operazioni importanti se vuole tornare a dominare il calcio italiano dopo difficili e non all’altezza di un club con la storia e le ambizioni dei bianconeri.ha bisogno di diversi innesti ma deve anche ripartire da quei giocatori che possono trascinare la squadra nel corso della prossima stagione. Tra questi troviamo, senza nessun ...